بوتين: روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا وإذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا، إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة، بحسب “روسيا اليوم” .

وقال خلال لقائه بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم في سوتشي:”لقد قلت بالفعل عن هذا: لم نرفض المفاوضات قط. لذلك، من فضلكم، إذا أراد الجانب الآخر، فليقولوا ذلك صراحة”.

أضاف: “ها أنا أقولها، ولكن من الجانب الآخر لا نسمع شيئا”.

ووصف مزاعم الغرب حول قبول متطوعين من كوريا الشمالية للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة بـ “الهراء”.

وأكد أن “روسيا رصدت وجود مدربين أجانب في ساحات القتال، وقد تم أسر عدد منهم منذ أيام”.

وأوضح أن “300 ألف متطوع سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا”.

وتعليقا على التصريحات الغربية حول زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى روسيا قال : “نحن لا نخلق أي تهديدات لأي أحد، كل التكهنات محض هراء، وكوريا الشمالية دولة جارة لروسيا”.

أضاف الرئيس الروسي ردا على تصريحات الولايات المتحدة التي تحدثت أن أوكرانيا والولايات المتحدة ترقصان التانغو يوما ما: “إن الولايات المتحدة نفسها لا تعرف كيف ترقص، هم يتعاملون فقط بلغة الأسلحة والتهديدات”.