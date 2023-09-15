النيجر تلغي ألف جواز سفر دبلوماسي لمقربين من بازوم

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أعلن النظام العسكري الحاكم الذي قاد انقلابا في النيجر، الخميس، إلغاء حوالي ألف جواز سفر دبلوماسي، منحت لمسؤولين وأجانب مقربين من الرئيس المخلوع محمد بازوم ونظامه.

وقالت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية، إن وزارة الخارجية أعلنت إلغاء هذه الجوازات في رسالة وجهتها إلى بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وتضمنت الرسالة "قائمة بجوازات السفر الدبلوماسية النيجرية الملغاة بسبب انتهاء صلاحيتها".

وأوضحت الوزارة أن جوازات السفر الدبلوماسية الملغاة يزيد عددها على 990 جوازا، ويحملها رؤساء مؤسسات سابقون ووزراء ونواب ومستشارون ومستشارون خاصون سابقون، في كل من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

وحوالي 50 من هذه الجوازات منحت لأجانب، من بينهم فرنسيون وبريطانيون وليبيون وأميركيون وأتراك، وآخرون من جنسيات إفريقية.

وسبق للنظام العسكري أن ألغى في نهاية أغسطس جوازات سفر دبلوماسية لخمسة من أركان النظام السابق الموجودين في الخارج، من بينهم رئيس الوزراء أحمدو محمدو، ووزير الخارجية حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر لدى فرنسا عايشتو بولاما.

وفي 26 يوليو، أطاح العسكريون بازوم، الذي وضع من هذا الوقت قيد الإقامة الجبرية.