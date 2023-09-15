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رسميا.. توجيه لائحة اتهام إلى نجل بايدن

15
SEPTEMBER
2023
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وجهت لائحة اتهام فيدرالية إلى هانتر بايدن، الخميس، بشأن حيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وهي الخطوة الأحدث والأكثر أهمية حتى الآن في إطار تحقيق طويل الأمد مع نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن.
 
وبايدن الابن (53 عاما) متهم بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا في أكتوبر 2018، وهي الفترة التي اعترف فيها بمعاناته من إدمان الكوكايين، وفقا للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في ديلاوير، على ما ذكرت "أسوشيتد برس". 
 
ويخضع نجل الرئيس جو بايدن أيضا للتحقيق بسبب تعاملاته التجارية.
 
وأشار المحامي الخاص الذي يشرف على القضية إلى أن اتهامات أخرى بعدم سداد الضرائب في الوقت المحدد يمكن إحالتها إلى واشنطن أو كاليفورنيا، حيث يقيم هانتر.
 
وتأتي لائحة الاتهام في الوقت الذي يواصل فيه الجمهوريون بالكونغرس تحقيقا لمساءلة الرئيس الديمقراطي، وتتعلق إلى حد بعيد بمعاملات هانتر التجارية.
 
ونادرا ما يتم استخدام تهمة السلاح المرفوعة ضد هانتر الخميس بمفردها، وقد لا يكون أساسها القانوني قويا بعد حكم محكمة الاستئناف الأخير الذي وجد أنها لا تتماشى مع معايير المحكمة العليا الجديدة لقوانين الأسلحة
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