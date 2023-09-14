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ترامب: بايدن ليس عجوزاً بل غير كفؤ

14
SEPTEMBER
2023
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يواصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إصدار انتقادات لاذعة بحق الرئيس جو بايدن، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية ومواجهة الرجلين لمشكلات قضائية قد تقف في طريقيهما للترشح.

فقد كتب ترامب عبر منصة "سوشيال تروث" اليوم الخميس، ساخراً: "أظهر استطلاع للرأي أن الجميع تقريباً يعتقدون أن المحتال جو بايدن كبير في السن، لكنهم لا يعتقدون أنني كبير في السن وأنا لست كذلك".

وتابع "بايدن ليس كبيراً في السن، هو غير كفؤ، وأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

 

وكان استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في الثالث من الشهر الجاري قد أظهر أن ترامب وسع تقدمه المهيمن على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، حيث يرى الناخبون الأساسيون في الحزب الجمهوري بأغلبية ساحقة أن محاكماته الجنائية الأربع تفتقر إلى العدالة، ويقول حوالي نصفهم إن لوائح الاتهام تغذي دعمهم له.

كما وجد الاستطلاع أيضًا أن ترامب يكاد يكون متساويا حتى مع الرئيس بايدن بين الناخبين بشكل عام في انتخابات العودة الافتراضية، مع انخفاض الاهتمام بين الناخبين بمرشحين من حزب ثالث.

تعادل الرجلين

وحصل ترامب على دعم بنسبة 40% مقابل 39% لبايدن، مع حصول المرشحين المحتملين لحزب الخضر والليبراليين على 3%، وكانت نسبة كبيرة حوالي 17% مترددة.

ففي اختبار مباشر بينهما كان ترامب وبايدن متعادلين مع استبعاد الأطراف الأخرى، حيث حصل كل منهما على 46%، بينما كانت نسبة المترددين 8%.

وكان ترامب قد انتقد سياسة بايدن الاقتصادية نهاية الشهر الماضي، وقال إن العجز التجاري بلغ مستويات قياسية في عهده، وامتدح التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارته لحفظ أميركا، على حد وصفه.

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