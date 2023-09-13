living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاتحاد الاوروبي يرفع عقوباته عن ثلاثة رجال اعمال روس

13
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على ثلاثة رجال أعمال روس لدورهم في غزو أوكرانيا.

وكانت الدول الـ27 قررت تجميد اصول نحو 1600 شخصية ومنظمة ومنعها من دخول أراضيها بعد بدء الغزو الروسي في شباط 2022. وتم تمديد حزمة العقوبات هذه ستة أشهر بحسب المسؤولين الأوروبيين.

والاشخاص الثلاثة الذين حذفت اسماؤهم من هذه القائمة هم رجال الأعمال غريغوري بيرزكين وفرهد أحمدوف وألكسندر شولغين.

كما تم شطب اسم المسؤول العسكري الروسي غورغي شوفاييف الذي قُتل في أوكرانيا، من القائمة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الاوروبي دعاوى من العديد من الأثرياء الروس النافذين.

وفقا للاتحاد الأوروبي، فإن غريغوري بيرزكين الذي تمتلك مجموعته “اي اس ان” مصالح في قطاعي الإعلام والطاقة، مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقدّمت شركاته “دعما ماديا” للحكومة الروسية.

ويعتبر الملياردير فرخد أحمدوف المولود في كزاخستان والناشط في قطاع الطاقة، حليفا للكرملين.

وكان ألكسندر شولغين رئيس موقع اوزون للتجارة الالكترونية حاضرا في اجتماع للأثرياء الروس النافذين عقد بحضور بوتين في اليوم الثاني من الحرب على اوكرانيا. وكان الهدف منه حشد دعم رجال الأعمال الروس لهذه الحرب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   