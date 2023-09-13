الاتحاد الاوروبي يرفع عقوباته عن ثلاثة رجال اعمال روس

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أعلن مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على ثلاثة رجال أعمال روس لدورهم في غزو أوكرانيا.

وكانت الدول الـ27 قررت تجميد اصول نحو 1600 شخصية ومنظمة ومنعها من دخول أراضيها بعد بدء الغزو الروسي في شباط 2022. وتم تمديد حزمة العقوبات هذه ستة أشهر بحسب المسؤولين الأوروبيين.

والاشخاص الثلاثة الذين حذفت اسماؤهم من هذه القائمة هم رجال الأعمال غريغوري بيرزكين وفرهد أحمدوف وألكسندر شولغين.

كما تم شطب اسم المسؤول العسكري الروسي غورغي شوفاييف الذي قُتل في أوكرانيا، من القائمة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الاوروبي دعاوى من العديد من الأثرياء الروس النافذين.

وفقا للاتحاد الأوروبي، فإن غريغوري بيرزكين الذي تمتلك مجموعته “اي اس ان” مصالح في قطاعي الإعلام والطاقة، مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقدّمت شركاته “دعما ماديا” للحكومة الروسية.

ويعتبر الملياردير فرخد أحمدوف المولود في كزاخستان والناشط في قطاع الطاقة، حليفا للكرملين.

وكان ألكسندر شولغين رئيس موقع اوزون للتجارة الالكترونية حاضرا في اجتماع للأثرياء الروس النافذين عقد بحضور بوتين في اليوم الثاني من الحرب على اوكرانيا. وكان الهدف منه حشد دعم رجال الأعمال الروس لهذه الحرب.