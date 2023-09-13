البابا فرنسيس: للصلاة من أجل شعبي ليبيا والمغرب

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أشار البابا فرنسيس في ختام العظة العامة اليوم إلى ليبيا والمغرب، بعد الكوارث الطبيعية التي ألمت بهما مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وقال : "مشاعري مع الشعب الليبي الذي تضرر بشدة من الأمطار التي تسببت في فيضانات وتسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى، فضلاً عن أضرار جسيمة"، مضيفًا: "أدعوكم للانضمام إلى صلاتي من أجل أولئك الذين فقدوا حياتهم ومن أجل عائلاتهم ومن أجل النازحين. نرجو ألا ينقص تضامننا تجاه هؤلاء الإخوة والأخوات الذين عانوا من هذه الكارثة"