روسيا تدعو لاجتماع شهري لمجلس الأمن..

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

وصرح نيبينزيا: اقترح الجانب الروسي عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي، حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل النزاع.

كما أوضح أن روسيا عقدت اجتماعا لمناقشة تأثير “الضخ غير المقيد” للأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب على آفاق حل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف نيبينزيا: “نقترح أن ينظر المجلس في هذا الموضوع كل شهر تقريبا”.