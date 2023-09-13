روسيا.. تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لتقليل حوادث السرقة في المتاجر!

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أعلنت شركة “IT Group 42” الروسية أن الخبراء لديها تمكنوا من تطوير برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من شأنها التقليل من حوادث السرقة في المتاجر.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن البرمجيات الجديدة يمكنها التعرّف بشكل فعال على سارقي المتاجر المحتملين، وتعمل الخوارزميات الموجودة فيها على التحليل السريع لبيانات الفيديو التي توثقها كاميرات المراقبة الموجودة في المتاجر، وتقوم هذه الخوارزميات بتحليل سلوك الزوار.

وتختلف هذه البرمجيات عن البرمجيات الأخرى التي تستخدم في مثل هذه المجالات حاليا، فهي لا تعتمد على بيانات التعرف على الوجوه، وبدلا من ذلك تقوم بتحليل الحركات وتركز على 11 علامة مختلفة قد تساعد في التعرف على اللص المحتمل.

وبعد تحليل البيانات تقوم البرمجيات الجديدة بإرسال إنذار إلى موظفي الأمن في المتاجر في حال لاحظت سلوكا مشبوها عند أحد الزوار، ما يسمح للموظفين بالتركيز على الشخص ومراقبته عبر الكاميرات لتفادي حوادث السرقة.

وأشار الخبراء في “IT Group 42” إلى أن برمجياتهم الجديدة تعمل بآلية جيدة جدا حاليا، ويجري العمل على تطويرها باستمرار لتكون أكثر فعالية.