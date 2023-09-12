الجيش المالي يصد هجومًا مسلحاً في منطقة بوريم شمال البلاد

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أفادت “RT” نقلا عن مصادر ميدانية في مالي بأن القوات المالية تصدت بحزم لهجوم معقد هذا الصباح الساعة 10:00 ، في منطقة بوريم التابعة لولاية غاو بشمال البلاد.

وقالت المصادر إنه تم استخدام طائرات بدون طيار لمواجهة المهاجمين وكان الهدف الأساسي للهجوم السيطرة على مدينة بوريم بشكل كامل وخاصة بعد تزايد التوتر بين السلطات المالية والتنسيقية أحد أطراف اتفاق السلام الموقع في 2015. وأشارت إلى أنه تم تدمير العديد من الآليات خلال العملية.

وأضافت أنه تم تحييد الشخصين المسؤولين عن الهجوم، وهما سليمان آغ إينوا وأبا هما آغ الشريف، من قبل القوات المالية. وتكبدت تنسيقية الحركات الأزوادية، ومقرها كيدال شمال مالي، خسائر كبيرة، إذ أحرقت نحو عشرين مركبة في هذه المعركة