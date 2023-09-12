بوتين: مقاضاة ترامب تظهر مدى "فساد" النظام السياسي الأميركي

A + A -

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هي انتقام سياسي يكشف الفساد المتأصل في الولايات المتحدة.

وقال بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي، الذي عقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على ساحل المحيط الهادئ: "في ما يتعلق بمحاكمة ترامب، فإن ما يجري اليوم، في رأيي، أمر جيد لأنه يكشف مدى فساد النظام السياسي الأميركي، الذي لا يمكنه التظاهر بتعليم الآخرين الديمقراطية".

وأضاف: "كل ما يجري لترامب هو اضطهاد تحركه دوافع سياسية. هذا هو واقع الأمر. ويجري تحت سمع وبصر مواطني الولايات المتحدة والعالم أجمع".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز ببطاقة الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024. وخلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، أكد مرارا على علاقته الوثيقة مع بوتين.

وزعم ترامب أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا في غضون أيام إذا عاد إلى الرئاسة. ولم يقدم تفاصيل عن نهجه المحتمل.

وقال بوتين: "سمعنا ترامب يقول إنه سيحل المشاكل الملحة في غضون أيام قليلة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية. حسنا، هذا أمر لن يجلب إلا السعادة. هذا أمر جيد".

ومن المقرر أن تجري روسيا هي الأخرى انتخابات رئاسية عام 2024. وتردد بوتين اليوم الثلاثاء عندما سئل عما إذا كان سيسعى لولاية أخرى بعد توليه السلطة، كرئيس أو رئيس للوزراء، منذ عام 2000.

وقال: "سنتحدث عن ذلك" بعد أن يعلن البرلمان الروسي عن موعد الانتخابات