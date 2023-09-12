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بايدن يبدأ خطابه في ذكرى هجمات 11 سبتمبر بنكتة

12
SEPTEMBER
2023
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بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه في ذكرى هجمات 11 سبتمبر الإرهابية بنكتة.
 
وأدلى بايدن بتصريحه في ألاسكا التي وصل إليها بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين وزيارته لفيتنام. حيث استقبله حاكم ألاسكا، مايك دونليفي.
 
وقال بايدن "أنا والحاكم لدينا شيء مشترك: كلانا من سكرانتون، بنسلفانيا. أريده أن يلعب في ناديي عندما ألعب بالكرة. أنا استطيع أن أكون من بين أفضل اللاعبين في البلاد لو كان أمامي".
 
وضحك بايدن في منتصف حديثه.
 
وخرج أول رئيس أمريكي عن تقاليد إحياء ذكرى كارثة 11 سبتمبر، حيث اعتادت عائلات الضحايا على مدار الـ22 عاما الماضية، أن يقضي الرئيس الأمريكي يومه في موقع الهجوم، حيث النصب التذكاري.
 
وترك غياب بايدن، حالة من الغضب والانتقادات بين بعض عائلات الضحايا، ووصف بعضهم الأمر باستخفاف الرئيس بالذكرى فيما عد آخرون أن الأمر يمثل "الواقع المؤسف" لمناخ البلاد.
روسيا اليوم
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