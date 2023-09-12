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قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل الأراضي الروسية

12
SEPTEMBER
2023
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أكدت وكالة "ريا نوفوستي"، صباح الثلاثاء، دخول قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأراضي الروسية.

وقالت الوكالة إن القطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيا من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.

يأتي ذلك فيما أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن اعتقادها أن الزعيم الكوري الشمالي قد دخل روسيا في وقت مبكر الثلاثاء على متن قطاره الخاص المصفّح، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال بيان لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية: "تعتقد وزارة الدفاع الوطني أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دخل روسيا في وقت مبكر هذا الصباح مستخدما قطارا خاصا"، وذلك في أعقاب تأكيد وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية والكرملين لأولى رحلات كيم خارج البلاد منذ أربع سنوات.

وأوضحت "ريو نوفوستي"، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين، أن اللقاء بين الزعيمين سيعقد في الشرق الأقصى.

وتابعت أنه سيكون هناك "تبادل غني لوجهات النظر حول الوضع في المنطقة، كما سيناقش الطرفان العلاقات الثنائية".

وأشارت إلى عدم وجود خطط لعقد أي مؤتمرات صحفية.

 

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