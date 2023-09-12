هالة تجعله كائنا فضائيا.. ماسك يشبه طفولته بحبكة رواية "سيد الذباب"!

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وصف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك طفولته بأنها تشبه النسخة "العسكرية" من رواية "سيد الذباب" للكاتب الإنجليزي ويليام غولدينغ.

جاء ذلك في صحيفة "إل موندو" الإسبانية التي استعرضت مقتطفات من كتاب سيرة حياة ماسك بقلم الكاتب ولتر أيزاكسون، والذي يصدر غدا 12 سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن ماسك قوله إن والده أخضعه لـ"تعذيب نفسي محض"، وأشارت إلى أن الإساءات التي تعرض لها تركت آثارا لا تمحى على شخصيته.

وحسب الصحيفة، فإن ماسك عندما كان في الثانية عشرة من عمره، أرسله والده على متن حافلة إلى "معسكر التدرب على البقاء"، حيث كان الأولاد لا يحصلون إلا على وجبات صغيرة من الطعام والماء، وسُمح لهم بالقتال مع بعضهم البعض من أجل أخذ كل ما في وسعهم من أقرانهم.