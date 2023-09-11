السعودية والهند تعزّزان الشراكة الاستراتيجية بأكثر من 50 اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار

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وقعت السعودية والهند أكثر من 50 اتفاقية في منتدى الاستثمار في أعقاب قمة مجموعة العشرين بقيمة 3.5 مليار دولار في قطاعات استثمارية وعقارية وسياحية وتجارية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي.

وقال الأمير محمد بن سلمان الذي وقع ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محضر مجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين إن «العلاقات مع الهند ذات منفعة متبادلة ونعمل على الفرص المستقبلية للبلدين»، مؤكداً أن «الجالية الهندية كان لها دور كبير جداً في النمو الاقتصادي في المملكة، وهي اليوم ما يقارب 7 في المئة من التعداد السكاني، ونعتبرهم جزءاً منا نراعيهم كما نراعي المواطنين السعوديين».

وأضاف «نعمل جاهدين على تنفيذ الممر الاقتصادي على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «مشروع الممر الاقتصادي يتطلب منا عملاً دؤوباً لتحقيقه على أرض الواقع».

من جانبه، أشاد مودي، بالشراكة «الاستراتيجية» مع السعودية، بعد أيام من الكشف عن مشروع ممرّ ضخم يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط سكك حديد ونقل بحري تمر بالشرق الأوسط. وقال: «معاً، حققنا بداية تاريخية لإنشاء ممرّ اقتصادي».

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إنه «لا يوجد توقيت محدد للاستثمارات السعودية المخططة بقيمة 100 مليار دولار في الهند».