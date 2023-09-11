تقرير أممي: كولومبيا تحقق رقما قياسيا جديدا في إنتاج الكوكايين

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أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن كولومبيا حققت في عام 2022 مستوى قياسيا جديدا في زراعة نبات الكوكا وإنتاج الكوكايين.



وجاء في تقرير المكتب، أن مساحة مزارع الكوكا في عام 2022 زادت عما كان في عام 2021 بنسبة 13%، وبلغت 230 ألف هكتار.



وازداد إنتاج الكوكايين من 1400 طن إلى 1738 طنا في السنة.



وجدير بالذكر أن كولومبيا أكبر منتج ومصدر الكوكايين في العالم. وترتكز أكثر من 90% من مزارع الكوكا في العالم في ما يسمى بـ "مثلث الأنديز" الذي يضم كولومبيا وبيرو وبوليفيا.



وتزرع الكوكا أيضا في كل من بنما والإكوادور وجنوب غربي فنزويلا وشمال شرقي البرازيل.