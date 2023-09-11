بالفيديو ـ إعصار دانيال يحصد آلاف القتلى والمفقودين في ليبيا

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ارتفع عدد ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية إلى 2000 قتيل وآلاف المفقودين.

وأظهرت مشاهد مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثير إعصار دانيال والفيضانات على شرق ليبيا، الاثنين، حيث انقطعت الكهرباء عن بعض المدن وحوصرت عوائل وتقطعت بها السبل، ومددت العطلة الدراسية.واجتاحت سيول مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول مع وصول الإعصار لليابسة، يومي الأحد والاثنين.

وبدأ الإعصار القادم من البحر المتوسط بعاصفة وريح شديدة وثقها البعض بفيديوهات على الإنترنت.

ووثقت مشاهد أخرى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصا وسيارات تجرفهم الفيضانات.