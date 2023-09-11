living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انفجار في مصنع بولاية إلينوي يصيب عددا من الموظفين

11
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أدى انفجار في مصنع تابع لشركة "رتشر دانييلز ميدلاند" الأميركية لتداول السلع والمنتجات الزراعية في ولاية إلينوي، إلى إصابة عدد من الموظفين، وتصاعد عمود من الدخان مساء الأحد.
 
-وقع الانفجار بعد الساعة السابعة مساء بقليل بالتوقيت المحلي في المصنع الواقع في مدينة ديكاتور بولاية إلينوي.
 
قالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني الأحد إن عدة موظفين أصيبوا، ونقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.
 
اتصلت الشركة بإدارة الإطفاء في ديكاتور، وقالت إنها لا تعرف سبب الانفجار.
 
أمكن مشاهدة عمود كبير من الدخان الداكن ينطلق في الهواء من المصنع في مقطع فيديو بثته قناة "دابليو سي ي إيه-تي في".
 
 قالت "رتشر دانييلز ميدلاند" في رسالة عبر البريد الإلكتروني للأسوشيتدبرس صباح الاثنين إنها لا تمتلك معلومات إضافية عن الحادث في الوقت الحالي.
 
تقع ديكاتور على بعد حوالي 64 كيلومترا شرقي مدينة سبرينغفيلد، وحوالي 289 كيلومترا جنوب شرقي شيكاغو، حيث يوجد المقر الرئيسي للشركة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   