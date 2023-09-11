انفجار في مصنع بولاية إلينوي يصيب عددا من الموظفين

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أدى انفجار في مصنع تابع لشركة "رتشر دانييلز ميدلاند" الأميركية لتداول السلع والمنتجات الزراعية في ولاية إلينوي، إلى إصابة عدد من الموظفين، وتصاعد عمود من الدخان مساء الأحد.

-وقع الانفجار بعد الساعة السابعة مساء بقليل بالتوقيت المحلي في المصنع الواقع في مدينة ديكاتور بولاية إلينوي.

قالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني الأحد إن عدة موظفين أصيبوا، ونقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

اتصلت الشركة بإدارة الإطفاء في ديكاتور، وقالت إنها لا تعرف سبب الانفجار.

أمكن مشاهدة عمود كبير من الدخان الداكن ينطلق في الهواء من المصنع في مقطع فيديو بثته قناة "دابليو سي ي إيه-تي في".

قالت "رتشر دانييلز ميدلاند" في رسالة عبر البريد الإلكتروني للأسوشيتدبرس صباح الاثنين إنها لا تمتلك معلومات إضافية عن الحادث في الوقت الحالي.

تقع ديكاتور على بعد حوالي 64 كيلومترا شرقي مدينة سبرينغفيلد، وحوالي 289 كيلومترا جنوب شرقي شيكاغو، حيث يوجد المقر الرئيسي للشركة.