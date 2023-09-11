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ثوران بركان كيلاويا في هاواي للمرة الثالثة هذا العام

11
SEPTEMBER
2023
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن بركان كيلاويا في جزيرة "بيغ آيلاند"، في أرخبيل هاواي، بدأ في الثوران بعد ظهر أمس الأحد وإن التدفقات تقتصر حاليا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.
 
وأظهرت لقطات كاميرات عبر الإنترنت شقوقا في قاعدة فوهة البركان التي تولد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.
 
وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي على موقع إكس، تويتر سابقا، أن الثوران "لا يشكل تهديدا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية" على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها.
 
وسبقت الثوران فترة من الزلازل القوية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
 
"كيلاويا" يواصل نفث حممه في هاواي
 
 ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مستوى التنبيه من البركان إلى "تحذير" وقامت بتغيير رمز الطيران من البرتقالي إلى الأحمر وهو أعلى درجة.
 
ويقع كيلاويا في منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم.
 
وفي عام 2019 أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا إلى تدمير مئات المنازل والشركات.
 
وثار البركان في شهري يناير ويونيو من هذا العام.
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