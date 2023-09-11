حادثة غريبة.. هرب الابن ليلة الزفاف فتزوج الأب العروس!

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في حادثة غريبة شهدتها إندونيسيا، تحولت فرحة شابة إلى كابوس بعد فرار عريسها الذي عاشت معه قصة حب طويلة، حيث "أنقذ" الأب الموقف وتزوج عروس ابنه الهارب

وذكر موقع "أوديتي سنترال" أن الأب اتخذ القرار بسبب ما وصف بتكاليف الحفل باهظة الثمن.

والعروس الشابة التي عرفتها وسائل الإعلام الإندونيسية فقط باسم "SA"، تنحدر من قرية جيكوتامو جنوب هالماهيرا، جمعتها علاقة طويلة الأمد مع العريس قبل يوم الزفاف.

ومع وصول خبر هروب العريس لم تستطع العائلتان تصور خسارة تكاليف الحفل والمهر المدفوع أساسا، فكان الحل البديل أن يقوم والد العريس الهارب بالزواج بدلا منه.

وقال شقيق العروس إن عائلة الشاب أبلغتهم أنه مفقود ولا يمكن العثور عليه.

وعلى الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة، إلا أن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية (1700 دولار) على الاستعدادات لحفل الزفاف كان على ما يبدو همها الرئيسي.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا، يمكن رؤية والدي العروسين يشاركان في حفل الزفاف الغريب.

وكانت ردود الفعل على هذا الزفاف غير العادي على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية متباينة، حيث سخر الكثيرون من الوضع بينما تحسر آخرون على مصير العروس الشابة.