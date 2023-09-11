living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية

11
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصيب تسعة ركاب بعد أن أدى حريق في المحرك إلى تصاعد الدخان إلى مقصورة طائرة تابعة لشركة طيران الصين أثناء هبوطها في سنغافورة، مما أدى إلى إخلاء الطائرة.
 
وقامت الطائرة من طراز "إيرباص أيه 320" وعلى متنها 146 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم بهبوط اضطراري حوالي الساعة 4:15 مساء، حسبما أفاد مطار شانغي، الأحد، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك.
 
وكانت الرحلة قادمة من مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان الصينية.
 
وقال البيان إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان أثناء عملية الإخلاء.
 
وأعلن الطيار حالة الطوارئ بعد الإبلاغ عن وجود دخان في عنبر الشحن الأمامي والمرحاض.
 
وقال أحد الركاب لوسائل إعلام صينية إن الدخان أدى إلى تشويش الأضواء في المقصورة وطلبت المضيفات من الركاب التزام الهدوء والبقاء في مقاعدهم بعد أن وقف البعض.
 
وأفادت وسائل إعلام صينية بأنه تم إخماد الحريق في المحرك الأيسر بعد هبوط الطائرة.
 
وقالت شركة طيران الصين في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر الإثنين، إن تحقيقًا أوليا أشار إلى أن السبب هو عطل ميكانيكي في المحرك، ولا يزال التحقيق مستمرا.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   