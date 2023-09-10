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لولا يعلق على "اعتقال بوتين في البرازيل"

10
SEPTEMBER
2023
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قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لن يخضع للاعتقال إذا حضر قمة مجموعة العشرين، المقررة العام المقبل في البرازيل.

وفي حديث على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي عبر برنامج "فيرست بوست" الإخباري، قال لولا إن دعوة ستوجه لبوتين لحضور قمة العام المقبل.


وأضاف أنه هو نفسه يعتزم حضور اجتماع مجموعة "بريكس" للدول النامية، المقرر عقده في روسيا قبل اجتماع ريو.

وقال لولا: "أعتقد أن بوتين يستطيع التوجه بسهولة إلى البرازيل. ما يمكنني قوله لكم هو إنني إذا كنت رئيسا وأتى بوتين إلى البرازيل فمن المستحيل أن يتم إلقاء القبض عليه".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب هي ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.

 

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