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مجموعة الـ20 تدعو إلى احترام مبادئ القانون الدولي

10
SEPTEMBER
2023
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دعا الإعلان المشترك الذي تبنته قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم جميع الدول إلى احترام مبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى الأهمية الحاسمة لـ أسلوب الحل السلمي للنزاعات والحوار.

ونقل موقع آر تي عن الإعلان المشترك للمجموعة معارضته لاستخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، داعياً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب لضمان إمدادات الغذاء والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، وإلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وأوضح الإعلان أن الأزمات المتتالية تهدد النمو العالمي على المدى الطويل، مبيناً أن المجموعة تتعهد بـ تسريع العمل لمكافحة تغير المناخ، وتدعم جهود زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة، ولافتاً إلى أن القمم المقبلة للمجموعة ستعقد في البرازيل 2024 وجنوب إفريقيا 2025 والولايات المتحدة 2026.

كما تضمن الإعلان المشترك اعترافاً بوجود وجهات نظر وتقييمات مختلفة لأحداث أوكرانيا بين الدول الأعضاء في المجموعة، وقال إعلان نيودلهي: “فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وبينما استذكرنا المناقشة التي جرت في بالي، فقد أكدنا مواقفنا الوطنية والقرارات المعتمدة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وشددنا على أنه يجب على جميع الدول أن تتصرف بطريقة تتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الهندي جايا شانكر مع وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان عقب اختتام أعمال اليوم الأول للقمة، أشار شانكر إلى الإجماع في القمة على جميع النقاط.

ورداً على سؤال لوكالة سانا حول جدية الدول الأعضاء في محاربة الإرهاب وأدواته قال شانكر: إن الإعلان يتحدث عن دعم الإرهاب وتمويله وتهريب الأسلحة للإرهابيين، وهناك آلية عمل ضد الإرهاب متفق عليها مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع توفير ملاذ آمن لهؤلاء الإرهابيين.

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