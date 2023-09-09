الصين تعلن تأهب قواتها أثناء عبور سفينتين أميركية وكندية مضيق تايوان

A + A -

أعلنت الصين، اليوم السبت، أنّ قواتها في حالة تأهبٍ عالية، وذلك أثناء عبور سفينتين عسكريتين أميركية وكندية مضيق تايوان، وفقاً لما أكّده متحدثٌ عسكري صيني.

وقال المتحدث العسكري الصيني، شي يي، إنّ قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني “نظّمت قواتها البحرية والجوية لتتبع مسار السفينتين بالكامل، والبقاء في حالة تأهبٍ عالية بحسب القوانين والقواعد

وأضاف يي في بيانٍ أنّ القوات الصينية في هذه المنطقة تبقى في حالة تأهبٍ دائمة، وأنّها “ستدافع بحزمٍ عن السيادة والأمن الوطنيين، إضافة للسلام والاستقرار الإقليميين”.

واعتبر يي أنّ السفينتين اللتين اكتفى بالإشارة إليهما باسم “جونسون” الأميركية و”أوتاوا” الكندية، قد “بالغتا في إظهار عبورهما للمضيق”.

يُذكر أنّ الصين زادت في الأشهر الأخيرة من جهوزيتها العسكرية، إضافةً إلى تظيمها للمناورات العسكرية بمختلف أشكالها، والطلعات الجوية، بحيث تشدّد بكين على أنّ تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهّد استعادة السيطرة عليها.

من جهتها، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان “حرية الملاحة”، كما زادوا من عبور قطعهم البحرية مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، وذلك في إطار التأكيد أنّهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني، مما أدّى ببكين لإطلاق تحذيراتٍ شديدة اللهجة.