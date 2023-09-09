مسؤول بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب: هذه المرة الأولى التي نسجل فيها هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل منذ قرن

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أكد رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب ناصر جابور، أن |الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان".؟

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهزة، التي حدد مركزها بجماعة إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش) ، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.

وأضاف أن " الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها 6 درجات " مشيرا إلى أن الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية.

واعتبر إنها "المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب ".