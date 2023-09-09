بقوة 6.6 درجات.. زلزال "جديد" يضرب نيوزيلندا!

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دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات الجمعة جنوب جزر كيرماديك في نيوزيلندا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع شمال شرق مدينة تاورانجا في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، على عمق 89.8 كيلومتراً.

وقبل أيام ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر جزر كيرماديك فى نيوزيلندا.

وأوضح المركز الأورومتوسطي، أن مركز الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 30.12 درجة جنوبًا، وخط طول 177.60 درجة غربًا، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.

وقبلها ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 7.3 درجة هز منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا، وكان مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

وقال نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي) في البداية، إنه يوجد خطر من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال لكنه ألغى التحذير لاحقًا.