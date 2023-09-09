living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العالم الهولندي يصيب من "جديد"... هذا ما توقعه قبل أيام!!

9
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سلّط العالم الهولندي فرانك هوغريتس من جديد الضوء على تنبؤاته حول جيولوجيا الأرض، بعد أن توقع قبل أيام من الزلزال العنيف في المغرب أن تشهد الأرض حدوث زلزال قوي.

 

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الجاري، قال العالم الهولندي: "يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس، وفي 6 سبتمبر (أيلول) سيحدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة، أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريباً".
وأشار العالم الهولندي في تغريدته إلى أن الزلزال القوي قد يحدث خلال الفترة ما بين 5-7 سبتمبر (أيلول). ويقدم هوغريتس نشرة منتظمة عبر موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS.

ونبّه إلى وجود إمكانية كبيرة لوقوع هزات ارتدادية في منطقة الزلزال أو بالقرب منها. وقال إن المنطقة الواقعة غرب البرتغال وإسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا في حالة تأهب إضافي أيضاً. وأشار بعد حدوث الزلزال في المغرب إلى توقعاته بشأن موقع الزلزال، مؤكداً أن الكواكب والغلاف الجوي يمكن أن تشكل مؤشراً مهماً.وحذر العالم الهولندي قبل فترة قصيرة من وقوع زلزال قد تتجاوز قوته 8 درجات، بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، والهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.
وأشار إلى أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، كما أشار إلى أن هندسة القمر تتسبب عادة بحدث زلزالي كبير، لكنه شدد على أنه من الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للنشاط الزلزالي.


وسبق أن تنبأ العالم الهولندي في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا في فبراير (شباط) الماضي، وأدى لسقوط عشرات آلاف القتلى والمصابين، وأحدث دماراً واسعاً في الممتلكات.
وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل 296 شخصاً على الأقل وتدمير عدد من المباني ودفع سكان المدن الكبرى للفرار من منازلهم في حالة من الذعر.وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يمثل حصيلة أولية للقتلى وأن 153 شخصاً أصيبوا. وقال مسؤول بالمنطقة إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.
وقال سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وعرض التلفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   