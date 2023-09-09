ارتفاع عدد المفقودين جراء إعصار في جنوب البرازيل إلى 46 شخصاً

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أعلنت السلطات البرازيلية أنّ عدد المفقودين جرّاء إعصار مدمّر اجتاح جنوب البلاد الإثنين وخلّف 41 قتيلاً على الأقلّ ارتفع من 25 إلى 46 مفقوداً.



وأكدت إدارة الأمن المدني في ولاية ريو غراندي دو سول الواقعة في أقصى جنوب البلاد أنّ عمليات البحث عن هؤلاء المفقودين تتواصل.



وأجبرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي نجمت عن الإعصار أكثر من 10 آلاف شخص على ترك منازلهم.



وبلغ العدد الإجمالي للمتضرّرين من الإعصار أكثر من 135 ألف شخص، وفقاً لآخر التقديرات.



وأدّى الإعصار إلى تدمير العديد من المباني في حين غمرت مياه الفيضانات مدناً عدة.



وأعلنت السلطات أنّ 85 بلدية تضرّرت من جرّاء الإعصار.