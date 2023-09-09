296 قتيلاً و153 جريحاً جراء زلزال بقوة 6.8 درجات هزّ المغرب

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ضرب زلزال قوي وسط المغرب، في وقت متأخر من يوم أمس (الجمعة)، مسفراً عن 296 قتيلاً على الأقل، كما أسفرت الهزة الأرضية عن إصابة 153 شخصاً وتسببت بأضرار مادية في مجموعة من المناطق الغير مأهولة

وفي حصيلة أولية أكد بيان لوزارة الداخلية المغربية، مقتل 296 شخصاً بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وإصابة 153 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

بلغت قوة الزلزال 6,8 درجات على مقياس ريختر وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي. وحُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية.

من جهته ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

في إحدى مناطق الحوز، مركز الزلزال، حوصرت عائلة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها، وفق تقارير إعلامية.

وشعر سكان مراكش والرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالزلزال الذي أثار حالا ًمن الذعر.

وخرج عدد من المواطنين إلى شوارع هذه المدن خشية انهيار منازلهم وفقا لصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، كما تظهر صور ومقاطع فيديو نشرها مستخدمو الإنترنت حطام مساكن في أزقة مراكش وسيارات تضررت جراء تساقط حجارة.

ووفقاً لصور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، أصيب شخصان جراء انهيار جزء من مئذنة في ساحة جامع الفنا الشهيرة في مراكش.

وشعر بالزلزال أيضاً سكان مناطق عدة في غرب الجزائر المجاورة، لكن الدفاع المدني الجزائري قال إنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.في 24 فبراير (شباط) 2004، ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجات على مقياس ريختر محافظة الحسيمة، على بعد 400 كلم شمال شرق الرباط، وأسفر عن 628 قتيلاً وعن أضرار مادية جسيمة.