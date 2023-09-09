للمرة الأولى في تاريخها… ألمانيا تتأهل الى نهائي بطولة العالم لكرة السلة

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مدد المنتخب الألماني انطلاقته الرائعة في بطولة كأس العالم لكرة السلة، وتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بفوزه الثمين 113 / 111 على نظيره الأميركي المرشح الأول للفوز باللقب اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا بالفلبين واليابان وإندونيسيا.

وقطع المنتخب الألماني خطوة جديدة على طريق الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وبدد آمال المنتخب الأمريكي في استعادة اللقب العالمي، بعدما أحرزه المنتخب الإسباني في النسخة الماضية.

ويقتسم المنتخب الأميركي مع منتخب يوغسلافيا السابقة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب المونديال، برصيد خمسة ألقاب لكل منهما. ويلتقي المنتخب الألماني في النهائي بعد غد الأحد مع نظيره الصربي، الذي تأهل للنهائي بالفوز على المنتخب الكندي 95 / 86 في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي في وقت سابق اليوم.

وبغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، ضمن المنتخب الألماني إحراز الميدالية الثانية له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، والأولى له منذ الفوز بالبرونزية في نسخة 2002.