سوريا دانت قيام وفد أميركي بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سوريا وإجرائه لقاءات مع التنظيمات الانفصالية

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دانت سوريا، قيام وفد أميركي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ايثان غولدريتش مؤخرا بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سورية وإجرائه لقاءات مع التنظيمات الانفصالية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها اليوم: “ان ذلك يمثل انتهاكا فاضحا لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.

واضافت:” إن الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور إنما هو كذب مفضوح، يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأميركية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته.

وأشارت الى “ان هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسورية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، يظهران مجددا الدور التخريبي للولايات المتحدة في سوريا والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيهاوزيادة معاناة شعبها”.