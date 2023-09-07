استخبارات البنتاغون في تقييم للحرب في أوكرانيا: فشلنا في تقدير عمق الدفاعات الروسية

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نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، اليوم الخميس، تقريراً تضمّن تقييم وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية للوضع الميداني الذي تشهده أوكرانيا، بعد ثلاثة أشهر من الهجوم المضاد، تضمّن تحليلاً للأسباب الأساسية التي أدّت إلى تعثّر الهجوم وتأخر تحقيق أي إنجازات حقيقية حتى الآن، وتوقعات بشأن المرحلة المقبلة.

وفي مقابلة وصفتها بـ"النادرة" مع ترينت مول، مدير التحليل في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، تساءل التقرير عما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من تحقيق اختراق لخطوط روسيا الدفاعية في الجنوب، قبل أن تصبح القذائف نادرة، وقبل حلول فصل الشتاء.