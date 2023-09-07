الرئيس التشيكي يدعو لتجنب “الإفراط بالتفاؤل” تجاه الجيش الأوكراني

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صرح الرئيس التشيكي بيتر بافيل، أن ما سماه “بإختراق القوات المسلحة الأوكرانية” لقطاع واحد من الجبهة لا يعني انتصار كييف، ولا فشل القوات الروسية، لذلك من الضروري ضبط النفس في تقييم الوضع.

وعلّق الرئيس بافيل على الأنباء عن الاختراق المزعوم للقوات المسلحة الأوكرانية لخط دفاع القوات الروسية، في مقابلة مع صحيفة “إيدنيس”، اليوم الأربعاء، بالقول: “لا يعتبر ذلك نقطة تحول”.

وأضاف: “من ناحية أخرى، في الواقع، هذا ليس سوى جزء صغير من الجبهة والتقدم لمسافة كيلومترات، على الأكثر لعشرات الكيلومترات. وروسيا لديها أكثر من خط دفاع واحد. هناك خطان على الأقل، وفي بعض الأماكن ثلاثة، وهي مجهزة جيدًا”.

وبناء على ذلك، يعتقد بافيل أنه “من الضروري ضبط النفس في تقييم تقدم القوات المسلحة الأوكرانية”.

يذكر أن الرئيس بيتر بافيل، هو جنرال متقاعد من الجيش التشيكي وكان رئيسًا سابقًا للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.