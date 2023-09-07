تعاقد ريال مدريد مع مبابي … بات فعلاً مسألة وقت!

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لم يعد هناك مجالاً للشك بعد الآن، ريال مدريد سيتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في صيف العام المقبل 2024، بغض النظر عن الوسيلة التي ستتم بها الصفقة سواء مجانًا أو حتى بمقابل مالي في حال جدد اللاعب عقده مع ناديه باريس سان جيرمان.

الأمر الذي يؤكد ذلك هي تصريحات النجم المخضرم داني كارفاخال أحد قادة الريال هذا الموسم، والذي استغل فترة التوقف الدولي الحالية لكي يتحدث بصراحة عن الموضوع.

كارفاخال أكد بأن الأحاديث كانت تدور بالفعل في البيت الملكي حول احتمالية قدوم مبابي هذا الصيف، وخاصة بعد استبعاد اللاعب من معسكر الفريق الباريسي الصيفي في اليابان، ولكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب في النهاية، دون أن ينفي أو يؤكد ما سيحدث في المستقبل، ولكنه اكتفى بالتشديد على أن كيليان سيكون واحدًا من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص الميرنجي إن تم التعاقد معه.

الجدير بالذكر أن الرئيس فلورنتينو بيريز سبق وأن حسم الجدل حول هذا الموضوع منذ بداية الصيف الحالي، عندما أكد في مقطع فيديو تم تداوله بكثرة طيلة الأشهر الأخيرة، بأن النادي الملكي سيحسم هذه الصفقة في صيف العام المقبل 2024، فهل يا ترى سيحدث هذا السيناريو فعلاً؟