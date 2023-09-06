السفير الإيراني يصل الرياض لبدء ممارسة مهامه رسمياً... والملك يوجه دعوة إلى ئيسي لزيارة المملكة

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الشرق الأوسط السعودية: عبد الهادي حبتور-

وصل قبل ساعات السفير الإيراني المعين لدى الرياض، علي رضا عنايتي، إلى مقر السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد السفير الإيراني الجديد علي رضا عنايتي، لـ«الشرق الأوسط»، وصوله، الثلاثاء، إلى «مقر السفارة الإيرانية بالرياض».

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن استئناف بعثات البلدين أعمالها، ومباشرة السفيرين مهامهما، خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين، مشدداً على حرص الرياض بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة مع طهران، خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية.

يأتي بدء عنايتي مهامه الدبلوماسية رسمياً في العاصمة السعودية الرياض تنفيذاً لاتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي وُقع في مارس (آذار) الماضي في بكين.

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أكد في إحاطة صحفية، أمس، أن السفير عنايتي سيصل السعودية اليوم الثلاثاء. ووفقاً لكنعاني، سيعمل السفير علي عنايتي على متابعة العلاقات والتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وقام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بزيارة رسمية للسعودية في أواخر أغسطس (آب) الماضي، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

واتفق الوزيران خلال لقائهما على إطلاق مرحلة جديدة بين البلدين تتسم بتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وكذا الأمن الإقليمي.

كما أعلن الأمير فيصل بن فرحان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة المملكة. وحسب وزير الخارجية الإيراني، فإن الرئيس الإيراني قبل الدعوة التي وجهها له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لزيارة السعودية، وسيقوم بها «في الوقت المناسب»



