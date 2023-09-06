living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“الكاف” يفسخ أكبر عقوده مع “بي إن سبورتس”

6
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فسخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أكبر عقوده لحقوق البث مع مجموعة “بي إن سبورتس”، الثلاثاء، وأثار احتمال الدخول في نزاع قانوني مع الشبكة الإعلامية الرياضية القطرية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن” الإعلامية، يوسف العبيدلي، في رسالة يوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”، بتلقي خطاب المحامين يوم الجمعة الماضي “لإنهاء العلاقة التعاقدية من جانب واحد بين بي إن والكاف بأثر فوري”.

وكتب العبيدلي: “يجب أن أوضح لكم أن بي إن لا تقبل هذا الفسخ، وستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للطعن فيه وإلغائه”.

ومن شأن فسخ العقد الذي تبلغ قيمته 415 مليون دولار والذي يستمر حتى عام 2028 مع “بي إن”، أن يترك “الكاف” بدون عقد بث رئيسي قبل أربعة أشهر فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال.

وأصبحت “بي إن” شريك البث الرئيسي لـ”الكاف” بعد أن فسخ الاتحاد القاري في عام 2019 عقدا مدته 12 عاما بقيمة مليار دولار مع المجموعة “لاغاردير” الإعلامية الفرنسية.

وقد كلف ذلك “الكاف” 50 مليون دولار للتسوية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   