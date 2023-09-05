living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تمديد خفض إنتاج النفط السعودي والروسي حتى نهاية السنة

5
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا "تمديد الخفض الطوعي لانتاجهما النفطي حتى نهاية السنة"، في مواصلة لسعيهما لدعم أسعار الذهب الأسود التي سجلت ارتفاعا مع صدور الإعلانين، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن المملكة "ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر كانون الأول من عام 2023".

وأشارت الوزارة إلى أن "إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا". وهو أقل بكثير من قدرتها اليومية البالغة نحو 12 مليون برميل.

وفي موسكو، ابقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 الف برميل يوميا حتى نهاية 2023. وسبق ان اعلنت موسكو في شباط خفض انتاجها من الخام بمعدل نصف مليون برميل يوميا، الامر الذي أكدته الثلاثاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   