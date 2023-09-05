تمديد خفض إنتاج النفط السعودي والروسي حتى نهاية السنة

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أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا "تمديد الخفض الطوعي لانتاجهما النفطي حتى نهاية السنة"، في مواصلة لسعيهما لدعم أسعار الذهب الأسود التي سجلت ارتفاعا مع صدور الإعلانين، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن المملكة "ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر كانون الأول من عام 2023".



وأشارت الوزارة إلى أن "إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا". وهو أقل بكثير من قدرتها اليومية البالغة نحو 12 مليون برميل.



وفي موسكو، ابقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 الف برميل يوميا حتى نهاية 2023. وسبق ان اعلنت موسكو في شباط خفض انتاجها من الخام بمعدل نصف مليون برميل يوميا، الامر الذي أكدته الثلاثاء.