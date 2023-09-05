بوتين: بث كراهية روسيا ونشر النازية الجديدة أصبح من المسلمات في أوكرانيا

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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بث كراهية روسيا ونشر النازية الجديدة أصبح من المسلمات في أوكرانيا ودول البلطيق، فيما يتم تحريف التاريخ في أوروبا حيث فقد البعض ذاكرتهم.

وأضاف الرئيس الروسي خلال افتتاح اجتماع اللجنة المنظمة الروسية “النصر”، الثلاثاء: “إن المعاني الجديدة، وتحديات العصر، تظهر بوضوح أن النازية هُزمت في عام 1945، لكن لسوء الحظ، لم يتم القضاء عليها… إنها تتجلى مرة أخرى في بث الكره لروسيا أو معاداة السامية، وتمجيد المجرمين النازيين، والدعاية المباشرة للنازية في دول البلطيق، وفي نفس أوكرانيا، أصبحت بشكل عام هي القاعدة”.

وأشار إلى أن “هذا العام هو عام الذكرى الثمانين لأهم معارك الحرب الوطنية العظمى، والحرب العالمية الثانية بصفة عامة، وهي نقاط التحول التي جسدتها معركة ستالينغراد وكورسك وتحرير القوقاز ودونباس”.