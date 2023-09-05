الرئيس بايدن "أنفق 100 ألف دولار" على عمليات التجميل

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قال أحد كبار جراحي التجميل في كاليفورنيا، غاري موتيكي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنفق ما يصل إلى 100 ألف دولار في عمليات التجميل على مر الزمن.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، قال موتيكي على حسابه في "إنستغرام": "يبلغ عمر الرئيس بايدن الآن 82 عاما، أعتقد أنه خضع بالتأكيد لبعض الجراحة التجميلية، بما فيها شد الوجه وزراعة الشعر".

وأضاف: "يمكننا أن نرى أنه حتى قبل 30 إلى 40 عاما، كان شعره يخف بشكل كبير للغاية، ومن ثم نرى بعض الدلائل على أنه خضع لعملية زراعة شعر".

ثم حول موتيكي انتباه المشاهدين إلى جبين بايدن، الذي قال إن له "مظهرًا غير طبيعي"، مضيفا: "هذا يشير إلى أن بايدن خضع لعملية رفع الحاجب".

العمليات الجراحية الأخرى التي يعتقد الجراح أن بايدن خضع لها تشمل شد الجفن، والحقن بالبوتكس.

وعلق أحد المتابعين: "هذه ليست عملية جراحية، إنه رجل مختلف تماماً".

وكتب آخر: "عملياته التجميلية فظيعة، لكنه بالتأكيد مدمن على محاولة تدمير هذا البلد أيضا".