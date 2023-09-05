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البيت الأبيض: كيم يلتقي بوتين في روسيا لبحث "صفقة أسلحة"

5
SEPTEMBER
2023
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أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا، في إطار "مفاوضات الأسلحة" الجارية بين البلدين، بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.
 
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون: "كما سبق لنا وأن حذرنا علانية، فإن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تتقدم بشكل حثيث".
 
وأضافت: "لدينا معلومات مفادها أن كيم جونغ أون يتوقع أن تتواصل هذه المحادثات، لتشمل حوارا دبلوماسيا في روسيا على مستوى القادة".
 
وقالت واتسون إن الولايات المتحدة حضت كوريا الشمالية على "وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا، والالتزام بالتعهدات العلنية التي قطعتها بيونغيانغ بعدم تزويد روسيا أو بيعها أسلحة".
 
محادثات سرية
 
الأسبوع الماضي أعلن البيت الأبيض أن موسكو تجري سرا محادثات حثيثة مع بيونغيانغ، للحصول على كميات من الذخائر والإمدادات اللازمة لحربها في أوكرانيا.
بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، فإن كوريا الشمالية، رغم نفيها، زودت روسيا العام الماضي بصواريخ استخدمتها مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أوضحت واتسون أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سافر في أغسطس الماضي إلى كوريا الشمالية، سعيا للحصول على ذخائر إضافية.
صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أفادت أن كيم الذي نادرا ما يظهر خارج بلاده، سيسافر في سبتمبر على الأرجح إلى فلاديفوستوك على الساحل الروسي المطل على المحيط الهادي قرب كوريا الشمالية، للقاء بوتين.
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