قبرص: توقيف 5 إسرائيليين بتهمة اغتصاب جماعي لسائحة بريطانية

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أعلنت السلطات القبرصية إيقاف الشرطة خمسة إسرائيليين، اليوم الإثنين، بسبب شبهةٍ في اغتصابٍ جماعي لشابةٍ بريطانية في أحد المنتجعات السياحية.

وتمّ القبض على المستوطنين الإسرائيليين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاماً، أمس الأحد، بعد أن أبلغت سائحة بريطانية، عمرها 20 عاماً، الشرطة أنّها تعرّضت لاغتصابٍ جماعي في غرفة فندقٍ في الجزيرة المتوسطية.

وأوضحت الشرطة القبرصية أنّ المتهمين مثلوا أمام محكمة منطقة "باراليمني"، بحيث صدر أمرٌ بتوقيفهم لمدة 8 أيام، بسبب الاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب، مضيفةً أنّه "سيتم احتجاز المشتبه فيهم من أجل تسهيل التحقيق".

وقالت وكالة الأنباء القبرصية إنّ "الاعتقالات جاءت بعد حصول الشرطة على شهاداتٍ تدعم الادّعاء".

من جهته، أفاد موقع "فيلنيوز" القبرصي بأنّ الإسرائيليين الخمسة والشابّة البريطانية سيخضعون لفحوصاتٍ طبية، ضمن التحقيقات.

وأكدت وزارة الخارجية في كيان الاحتلال، من جانبها، أنّ سفارتها في قبرص تلقّت تقارير تفيد باعتقال 6 إسرائيليين "للاشتباه في اغتصابهم سائحةً بريطانية"، مُشيرةً إلى أنّ المسؤولين "على اتصالٍ بالسلطات القبرصية، وعائلات الإسرائيليين الموقوفين".

ويُذكّر هذا الحادث باغتصابٍ جماعي مماثل، وقع قبل 4 أعوام، عندما أبلغت فتاةٌ بريطانية الشرطة القبرصية، في تمّوز/يوليو 2019، أنّها تعرّضت للاغتصاب من جانب 12 إسرائيلياً، تتراوح أعمارهم بين 15 و22 عاماً، في المنتجع نفسه.

يُشار إلى أنّ السائحة البريطانية ما لبثت أن سحبت دعواها في ذلك الحين، فوُجِّهت إليها تهمة تلفيق الرواية، نتيجةً لسحب الدعوى، وجرى توقيفها، بحيث كانت في الـ18 من عمرها.

ولاحقاً أوضحت الشابة البريطانية أنّها تراجعت عن الدعوى بعد تعرّضها لضغوطٍ من قِبل الشرطة المحلية، والتي "استجوبتها مطوّلاً مِن دون محامٍ أو مترجم"، لتعود المحكمة العليا القبرصية، عام 2022، وتبرّئ الشابة الريطانية من حُكمٍ صدر بحقّها بتهمة تلفيق هذه المعلومات.