بوتين التقى نظيره التركي: مستعدون لتطوير صفقة البحر الأسود بالشراكة مع تركيا وقطر

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن روسيا على استعداد للعمل بالشراكة مع تركيا وقطر لتطوير بنود صفقة "البحر الأسود"، لتصدير الحبوب إلى الدول الإفريقية، بحسب "روسيا اليوم".



وأضاف بوتين، خلال اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي: "ننظر في العمل بالشراكة مع تركيا وقطر لتوريد مليون طن من الحبوب كبديل عن صفقة الحبوب، مساهمة لحل مشكلة الغذاء لدى الدول الإفريقية".



وأوضح أن "روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية قدمت بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.



وتابع: "الوعود الغربية لروسيا يجب أن تنفذ أولا، حصدنا 130 مليون طن من الحبوب، وسنخصص 60 مليون طن للتصدير، تركيا شريك مهم، ومستعدون للعمل لتطوير صفقة البحر الأسود بالاشتراك مع تركيا وقطر، لتصدير الحبوب إلى الدول الإفريقية".



ومن جانبه أكد أردوغان أن "مشاركة قطر في هذه العمليات تعتبر مهمة جدا"، مشيرا إلى أن "الثلاثي روسيا وتركيا وقطر بإمكانه القيام بخطوات مؤثرة في هذه المبادرة".