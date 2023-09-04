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اردوغان يعد بإعلان "بالغ الأهمية" بعد لقاء بوتين المنفتح على بحث اتفاقية الحبوب

4
SEPTEMBER
2023
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وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين بإعلان "بالغ الأهمية" بعد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي سيتطرق الى إعادة تفعيل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال إردوغان بعيد وصوله الى المدينة الروسية المطلة على البحر الأسود "أعتقد بأن الرسالة التي سننقلها خلال المؤتمر الصحافي الذي سيلي اللقاء ستكون بالغة الأهمية للعالم، خصوصا الدول الإفريقية النامية".

وأتاحت الاتفاقية التي تم التوصل إليها في صيف العام 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرات آمنة في البحر الأسود. الا أن روسيا أنهت في تموز الماضي العمل بهذا الاتفاق، في خطوة تلاها تصاعد التوتر في منطقة البحر الأسود، وأثارت قلقا متزايدا بشأن أسعار المواد الغذائية.

وأبلغ بوتين نظيره التركي استعداده للبحث في إعادة تفعيل الاتفاقية. وقال بوتين في مطلع اللقاء "أعلم أن لديكم نية إثارة مسألة الاتفاقية بشأن الحبوب. نحن منفتحون على المباحثات".

وكان الرئيس الروسي اعتبر سابقا أنه لم يتم الالتزام ببنود الاتفاقية لناحية السماح لروسيا بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية، معتبرا أن دول الغرب التي تفرض عقوبات على روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط 2022، سعت لاستغلال الاتفاقية لأغراض "الابتزاز السياسي".

ومنذ انتهاء العمل بالاتفاقية، صعّد طرفا النزاع من هجماتهما في البحر الأسود. وحذّرت موسكو من أنها ستعتبر أي سفينة تبحر من أوكرانيا أو إليها هدفا عسكريا محتملا.

وباتت كييف تعتمد إجمالا على الطرق البرية ومرفأ نهري غير عميق ما يحد كثيرا من كميات الحبوب المصدرة، لكنها لجأت أيضا الى ممر جديد عبر البحر الأسود رغم التهديد الروسي.

وأعلنت أوكرانيا هذا الأسبوع أن أربع سفن شحن إضافية أبحرت عبر الممر الذي يتفادى بمعظمه المياه الدولية ويبقى ضمن نطاق سيطرة دول منضوية في حلف الأطلسي، ما يجعل السفن التي تستخدمه أقل عرضة لاستهداف روسي محتمل.

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