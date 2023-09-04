حفل كشف عن جنس مولود يتحول إلى مأساة مميتة!

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تحول حفل كشف عن جنس مولود في المكسيك إلى مأساة مميتة، عندما تحطمت طائرة شراعية شاركت في المناسبة أمام الموجودين، الذين كانوا غافلين عن المحنة التي يواجهها الطيار في السماء.

ويظهر الزوجان السعيدان في مقطع فيديو متداول، أمام لافتة عملاقة مضاءة كتب عليها "Oh Baby"، بينما يحيط بهما الأصدقاء والعائلة.

وفي اللحظة التي ملأت فيها الطائرة المنكوبة سماء سان بيدرو بالدخان الوردي، تم إطلاق مدافع من القصاصات الملونة وسط أجواء من البهجة.

لكن يبدو أن الوضع في السماء لم يكن على ما يرام، حيث فقد الطيار لويس أنجيل، 32 عاما، السيطرة على طائرته لخلل ما، دون أن ينتبه أحد من المشاركين في المناسبة له.

وبحسب وسائل إعلام محلية، عثرت السلطات على الطيار بين حطام الطائرة، بعد أن طلب أحد رواد الحفل المساعدة يوم السبت. ونقله المسعفون إلى المستشفى حيث توفي.