عبداللهيان: مخاوف أنقرة ودمشق يجب أن تؤدي لتعاونهما من خلال الدبلوماسية والحوار

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الوطن السورية: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع نظيره التركي حاقان فيدان، أمس ضرورة احترام سلامة الأراضي السورية، في حين أكد الأخير ضرورة العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم.

وذكرت وكالة «سانا» أن عبد اللهيان دعا خلال المؤتمر الصحفي إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وشدد على معارضة بلاده إحداث تغييرات جيوسياسية في المنطقة.

بدورها نقلت وكالة «أنباء فارس» الإيرانية عن عبد اللهيان قوله خلال المؤتمر: مع التأكيد على سيادة الدول ووحدة أراضيها، نعتقد أن مخاوف تركيا وسورية يجب أن تؤدي إلى التعاون بين البلدين من خلال الدبلوماسية والحوار حول القضايا المتعلقة بالإرهاب وأمن الحدود واللاجئين».

وأضاف إن «إيران ومن خلال علاقاتها الودية مع البلدين أو من خلال الاجتماع الرباعي تواصل جهودها البناءة لتهدئة مخاوف الأشقاء في تركيا وأيضاً في إطار احترام سلامة الأراضي السورية».

وتابع «شهدنا طرح أفكار بناءة من قبل فيدان بشأن الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب وضرورة عودة اللاجئين السوريين».