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مستشار سابق في البنتاغون يدعو بايدن إلى بدء محادثات سلام بشأن أوكرانيا

3
SEPTEMBER
2023
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دعا المستشار السابق لرئيس البنتاغون دوغلاس ماكغريغور، عبر شبكة "إكس" الاجتماعية، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إجبار سلطات كييف على الدخول في محادثات سلام مع روسيا.

وكتب المستشار السابق: "الآن هو وقت المفاوضات. إن واشنطن، وليس موسكو، هي التي تحتاج إلى مخرج من الكوارث العديدة. تصالحوا أيها الحمقى!".

وبحسب ماكغريغور، يتطلب النزاع الذي تغذيه الولايات المتحدة في الجمهورية السوفيتية سابقاً، وضعف اقتصاد الولايات المتحدة، وتفشي الجريمة وأزمة الهجرة بسبب الحدود المفتوحة، اتخاذ إجراءات حاسمة من جانب البيت الأبيض.

وكانت موسكو أشارت مرارا إلى استعدادها للتفاوض، لكن كييف فرضت حظرا عليه على المستوى التشريعي، وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي، إنه لن يكون هناك "مينسك-3".

وأشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، إلى أن مثل هذه الكلمات تؤكد تماما موقف كييف بشأن عدم الرغبة في التفاوض.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة لا تسعى لإنهاء النزاع الأوكراني، بمواصلة الحديث عن تسوية وفق "صيغة زيلينسكي"، وأن إيمان الغرب بانتصار كييف بات أضعف.

ومن جانبه، صرح مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، غيرغيري غوياش، بأن حكومة بلاده تعتقد أن على الدول الغربية تقديم ضمانات أمنية لروسيا وعدم قبول أوكرانيا في "الناتو"، لحل النزاع الأوكراني.

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