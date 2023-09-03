living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلغاء رحلات وإجلاء الآلاف... تايوان في حالة "تأهب"!

3
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أُجلي نحو 3 آلاف شخص من المناطق الشديدة الخطورة شرقي تايوان اليوم الأحد، وألغيت الرحلات الجوية الداخلية، قبل وصول إعصار "هايكوي" المتوقع مساء اليوم، وفق السلطات المحلية.

وقالت وزارة الداخلية إن "أكثر من 2800 شخص أُجلوا من 7 مدن في الجزيرة، خصوصا في مقاطعة هوالين الجبلية".

وتسبّب "هايكوي" في هطول أمطار غزيرة صباحًا، وصاحبته رياح بلغت سرعتها نحو 140 كلم/ساعة، ويرتقب أن يضرب الإعصار اليابسة في منطقة تايتونغ المجاورة للمقاطعة.

وألغت شركتا الطيران المحليتان الرئيسيتان في تايوان، "يوني إير" و"ماندارين إيرلاينز"، أكثر من 200 رحلة طيران داخلية، كما ألغيت خدمات العبارات إلى الجزر المحيطة، وأُغلقت مدارس ومكاتب في جنوب الجزيرة وشرقها.

وأشار فونغ تشين-تزو نائب مدير مكتب الأرصاد الجوية المركزي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "قوة الإعصار اشتدت بعض الشيء منذ أمس السبت، وعلى السكان البقاء في حالة استعداد".

وأضاف فونغ أن "الإعصار قد يشكل تهديدًا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج".

وذكر أن "العاصفة ستتحرك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان غدا الاثنين".

ونشر الجيش الجنود والمعدات للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات والإخلاء.

وبعد المرور عبر جنوب تايوان، من المتوقع أن يعبر "هايكوي" مضيق تايوان إلى الصين.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   