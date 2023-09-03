إلغاء رحلات وإجلاء الآلاف... تايوان في حالة "تأهب"!

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أُجلي نحو 3 آلاف شخص من المناطق الشديدة الخطورة شرقي تايوان اليوم الأحد، وألغيت الرحلات الجوية الداخلية، قبل وصول إعصار "هايكوي" المتوقع مساء اليوم، وفق السلطات المحلية.



وقالت وزارة الداخلية إن "أكثر من 2800 شخص أُجلوا من 7 مدن في الجزيرة، خصوصا في مقاطعة هوالين الجبلية".



وتسبّب "هايكوي" في هطول أمطار غزيرة صباحًا، وصاحبته رياح بلغت سرعتها نحو 140 كلم/ساعة، ويرتقب أن يضرب الإعصار اليابسة في منطقة تايتونغ المجاورة للمقاطعة.

وألغت شركتا الطيران المحليتان الرئيسيتان في تايوان، "يوني إير" و"ماندارين إيرلاينز"، أكثر من 200 رحلة طيران داخلية، كما ألغيت خدمات العبارات إلى الجزر المحيطة، وأُغلقت مدارس ومكاتب في جنوب الجزيرة وشرقها.



وأشار فونغ تشين-تزو نائب مدير مكتب الأرصاد الجوية المركزي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "قوة الإعصار اشتدت بعض الشيء منذ أمس السبت، وعلى السكان البقاء في حالة استعداد".



وأضاف فونغ أن "الإعصار قد يشكل تهديدًا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج".



وذكر أن "العاصفة ستتحرك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان غدا الاثنين".



ونشر الجيش الجنود والمعدات للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات والإخلاء.



وبعد المرور عبر جنوب تايوان، من المتوقع أن يعبر "هايكوي" مضيق تايوان إلى الصين.