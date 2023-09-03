"انهار فجأة"... إليكم ما حلّ به بعد عمل دام لـ 42 ساعة!

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أعلنت وسائل إعلام تايوانية عن وفاة مواطن يعمل حارس أمن في مدينة كاوشيونغ، وذلك بعد عمل متواصل لمدة 42 يوما من دون عطلة.



وأوضحت وسائل الإعلام أنه "سيتم تعويض عائلته بمبلغ مالي قدره 27.9 ألف دولار أمريكي بعد قرار المحكمة الجزائية".



وأظهرت وثائق المحكمة أن رجلاً بدأ العمل حارس أمن في حديقة "فورموزا وانغ براذرز" في 11 حزيران 2020، وفي 27 تشرين الثاني من نفس العام، انهار فجأة في العمل، وتوفي بعد ثلاثة أيام بسبب سكتة دماغية.

ورفعت عائلة الرجل المتوفى دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 1.49 مليون دولار تايواني جديد (46.7 ألف دولار) بسبب عمله خلال النوبة الليلية لمدة 42 يومًا في الأسبوع، من 10:5 إلى 12 ليلا يوميا.



وقال صاحب العمل إن "الرجل كان عليه أن يبقى في الخدمة لمدة ساعتين فقط في اليوم عندما يقوم بجولاته في الحديقة، وبعد ذلك يمكنه الراحة، لكن القاضي قال إن كل الوقت الذي قضاه المتوفى في مكان العمل يعتبر عملاً".



وينص حكم المحكمة على أن المتوفى عمل 107.5 ساعة عمل إضافية في الفترة من 27 تشرين الأول إلى 25 تشرين الثاني 2020، بينما وفقًا للقانون، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للعمل الإضافي 46 ساعة شهريًا.



ووجدت المحكمة أيضًا أنه عند ملء استمارة صحية قبل بدء العمل، أخفى العامل المتوفى حقيقة إصابته بارتفاع ضغط الدم، وفي رأي القاضي، يمكن أن تكون الحالة قد ساهمت في وفاة الحارس.